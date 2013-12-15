Белорусско-литовские пограничные пункты работают по новому графику с 15 декабря

Новости Беларуси. На границе с Литвой некоторые пункты пропуска работают по новому графику. Так, с этого дня изменено время работы погранперехода «Дотишки». Сделано это по просьбе литовской стороны — так как на сопредельном пункте пропуска проводят строительные работы. И до конца марта «Дотишки» будут открыты с 10 до 11 утра и с 6 до 7 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По такому же графику вечером будет работать переход «Поречье», а также пересечь границу в этом месте можно будет с 9 до 10 утра. Режим работы изменен в связи со строительством в Литве нового пограничного пункта.