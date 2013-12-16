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Авария в Минске: из-за несоблюдения дистанции на МКАД бетономешалка оказалась на боку

16 декабря 2013 18:15
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Новости Беларуси. Бетономешалка мешала не только бетон, но и движению. Огромная пробка образовалась днем 16 декабря на минской кольцевой. Причиной стал опрокинувшийся «КамАЗ».

Водитель не учел погодные условия и, как следствие, не справился с управлением. Мужчина объяснил, что пытался затормозить, когда грузовик занесло на мокром асфальте. Бетономешалка ударилась об ограждение и упала на бок.

К счастью, в аварии никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Майков, инспектор ГАИ Ленинского района:
В районе 11 часов в результате несоблюдения дистанции водителем автомобиля «КамАЗ» данный автомобиль принял левее, чтобы не ударить впереди находившийся автомобиль, в результате чего совершил наезд на ограждение.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Алексей Майков # ГАИ Ленинского района

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