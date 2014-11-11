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В Бразилии водитель под наркотиками сбил на тротуаре 15 пешеходов, в том числе 7 детей

11 ноября 2014 07:23
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Новости Бразилии. В одном из крупнейших городов Бразилии Сан-Паулу водитель, находящийся под действием наркотиков, сбил сразу 15 пешеходов. Среди пострадавших семеро детей, состояние нескольких крайне тяжелое, врачи борются за их жизни.

По словам правоохранителей, мужчина выехал на тротуар в центре города в самый час пик, когда люди возвращались с работы.

После аварии водитель бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. В салоне правоохранители обнаружили пакеты с кокаином и марихуаной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Бразилии

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