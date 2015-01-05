В Бобруйске BMW влетел в мачту уличного освещения, двое пострадавших

Новости Беларуси. Авария напротив центральной проходной «Белшины» в Бобруйске произошла вечером 4 января.



BMW врезался в мачту уличного освещения. Удар пришелся на пассажирскую дверь.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

Работниками МЧС был деблокирован пассажир Е., 1994 г.р., не работающий житель г. Бобруйска. Бригадами скорой медицинской помощи Е. и второй пассажир Ш., 1994 г.р, учащийся УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», житель г. Бобруйска доставлены в УЗ «Бобруйская центральная больница» с травмами различной степени тяжести.

К несчастью, осветительные мачты «мешают» водителям довольно часто.

Так, в прошлом году на проспекте Дзержинского пьяный водитель уходил от ГАИ и врезался в столб. А на проспекте Независимости водитель легковушки просто не справился с управлением -- последствия теже. В этих случаях пострадавших нет. А вот в ДТП на улице Свердлова в Минске погиб молодой парень.

По словам очевидцев, водитель ехал по среднему ряду за бетономешалкой. Судя по всему, он решил опередить ее и перестроился в крайний правый ряд, но там была припаркована фура. Легковушка резко затормозила и врезалась в столб. От удара автомобиль буквально разорвало на две части. Смотрите видео.