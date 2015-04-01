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В Беларуси введены ограничения на ввоз автомобилей

01 апреля 2015 07:38
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Новости Беларуси. В Беларуси введены ограничения на ввоз автомобилей. Теперь, прежде чем зарегистрировать в ГАИ машину старше 2007 года, необходимо подтвердить, что она не ниже 4 экологического класса. Специальную бумагу можно получить, в том числе и в лаборатории.

В основном процедура будет связана со сверкой с базами данных как внутри страны, так и у зарубежных коллег. Причем, по словам специалистов, с каждым годом планка по экологическому возрасту и классу ввозимых из-за границы авто будет подниматься, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# авто # Автомобили

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