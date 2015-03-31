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Минск: на пересечении Партизанского проспекта и улицы Жилуновича после ДТП легковушка вылетела с проезжей части

31 марта 2015 18:39
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Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись 31 марта на пересечении Партизанского проспекта и улицы Жилуновича. Автомобили начали движение одновременно: один выехал с перекрёстка в сторону улицы Филатова, другой завершал манёвр прямо перпендикулярно — в направлении Народной улицы.

Причём оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. К счастью, никто не пострадал, чего не скажешь о самих автомобилях. Удар был такой силы, что колесо у одной из иномарок отлетело на несколько метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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