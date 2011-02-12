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Тройная авария на 10 километре МКАД: один человек погиб, двое детей и женщина в больнице

12 февраля 2011 12:55
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Вечером 11 февраля на 10 км внешнего кольца МКАД столкнулись три автомобиля. «Пежо-306», «Опель Вектра», «Фиат Мареа», сообщает ctv.by. 26-летний владелец «Опеля» погиб на месте.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:                       
Подразделением МЧС из-под легкового автомобиля «Опель-вектра» с использованием гидравлического инструмента  в 19-56 был деблокирован труп владельца автомобиля. Из салона автомобиля в 19-58 деблокирована пассажирка (личность устанавливается), которая с диагнозом ЧМТ тяжелой степени  доставлена в УЗ «ГКБ №5».

До прибытия подразделений МЧС очевидцы ДТП из салона вытащили двух девочек 4  и 10 лет.   Первая с диагнозом «закрытый перелом правой руки и ноги» доставлена в УЗ «ГКБ №6», вторая с тупой травмой живота - в Республиканский  детский хирургический центр.

Разбирательство по факту ДТП проводит ГАИ УВД Мингорисполкома.  

Фото: МЧС

Тройная авария на 10 километре МКАД: один человек погиб, двое детей и женщина в больнице

Тройная авария на 10 километре МКАД: один человек погиб, двое детей и женщина в больнице

Тройная авария на 10 километре МКАД: один человек погиб, двое детей и женщина в больнице

Тройная авария на 10 километре МКАД: один человек погиб, двое детей и женщина в больнице

# Аварии # авто # Фотофакт

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