Тройная авария на 10 километре МКАД: один человек погиб, двое детей и женщина в больнице

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Подразделением МЧС из-под легкового автомобиля «Опель-вектра» с использованием гидравлического инструмента в 19-56 был деблокирован труп владельца автомобиля. Из салона автомобиля в 19-58 деблокирована пассажирка (личность устанавливается), которая с диагнозом ЧМТ тяжелой степени доставлена в УЗ «ГКБ №5».
До прибытия подразделений МЧС очевидцы ДТП из салона вытащили двух девочек 4 и 10 лет. Первая с диагнозом «закрытый перелом правой руки и ноги» доставлена в УЗ «ГКБ №6», вторая с тупой травмой живота - в Республиканский детский хирургический центр.
Разбирательство по факту ДТП проводит ГАИ УВД Мингорисполкома.
Фото: МЧС