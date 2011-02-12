Тройная авария на 10 километре МКАД: один человек погиб, двое детей и женщина в больнице

Вечером 11 февраля на 10 км внешнего кольца МКАД столкнулись три автомобиля. «Пежо-306», «Опель Вектра», «Фиат Мареа», сообщает ctv.by . 26-летний владелец «Опеля» погиб на месте.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Подразделением МЧС из-под легкового автомобиля «Опель-вектра» с использованием гидравлического инструмента в 19-56 был деблокирован труп владельца автомобиля. Из салона автомобиля в 19-58 деблокирована пассажирка (личность устанавливается), которая с диагнозом ЧМТ тяжелой степени доставлена в УЗ «ГКБ №5».

До прибытия подразделений МЧС очевидцы ДТП из салона вытащили двух девочек 4 и 10 лет. Первая с диагнозом «закрытый перелом правой руки и ноги» доставлена в УЗ «ГКБ №6», вторая с тупой травмой живота - в Республиканский детский хирургический центр.

Разбирательство по факту ДТП проводит ГАИ УВД Мингорисполкома.

Фото: МЧС