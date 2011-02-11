Автомобили-гиганты «GMC Sierra All Terrain HD» и «Sports Activity Coupe» были представлены на автосалоне в Детройте

В этом году в Детройте конструкторы представили достойную экспозицию концептуальных автомобилей, которые дают общее представление о том, в каком направлении будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль в ближайшее время.

И это совсем не обязательно компактность и экономия топлива. Американцы, после кризиса почувствовавшие «запах больших денег», снова напирают на литраж и исполинские габариты. Красноречивый тому пример – концептуальный внедорожный пикап «GMC Sierra All Terrain HD».

При этом, видео обманывает: то, что кажется породистым и стильным пикапом, на деле оказывается неповоротливой «громадиной» длиной под 6 м, шириной более 2 м, с почти четырьмя метрами колесной базы и «внедорожными» покрышками на 20-дюймовом литье. Это по-американски?

Под капотом не бензиновый V8, а дизельный, агрегат объемом 6,6 л с отдачей в 397 л.с. и 1037 Нм крутящего момента, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Результат – 1,2 тонны грузоподъемности и возможность буксировать прицеп массой до 7 тонн.

По словам конструкторов, перед нами «максимально реалистичный концепт», так что не исключено, что мы сможем увидеть этого «монстра» на дорогах.

А это что? Просто «Mini Countryman», лишившийся задней пары дверей? Британские конструкторы нарекают концептуальный «Paceman» как «Sports Activity Coupe». Термин, скажем, не новый, однако ничего подобного, за исключением, пожалуй, «Range Rover Evoque», мы еще не видели.

Дизайнеры «Mini» говорят, что при разработке экстерьера «Paceman» черпали вдохновение в облике американских «мускул-каров». Быть может, именно поэтому «мускулистую» наружность купе-кроссовера некоторые поспешили сравнить с Арнольдом Шварценеггером в лучшие годы его карьеры.

Создана концептуальная «трехдверка» на платформе «Countryman», сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Ее длина немногим более 4 м, но при этом «Paceman» на пару сантиметров ниже, а потому и смотрится динамичнее. Под капотом – турбодвигатель объемом 1,6 литра мощностью 211 л.с., заимствованный у «заряженных» модификаций «John Cooper Works».

Кстати, шансы «Paceman» встать на конвейер в Оксфорде, составляют 99,9%.