Трагедия на МКАД. ГАИ выясняет причины происшествия

Напомним, накануне вечером в аварии погибли сразу шестеро молодых людей – четыре девушки и два парня. Самому старшему – был 21 год.

До сих пор точно не установлено, кто именно был за рулем. Как и личности двух погибших. По предварительной информации, начинающий водитель, не справился с управлением. Иномарка на скорости съехала с МКАД и ударилась об осветительную мачту.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

– В данном ДТП погибли 6 человек. Дальнейшие подробности будут выясняться в ходе следствия. Установлено, что хозяйка автомобиля находилась в салоне во время ДТП. Тоже погибла. Водительское удостоверение получила в начале года, но уже через два месяца была его лишена за управление авто в нетрезвом виде.

Тем временем, жуткую аварию на МКАД обсудили в Мингорисполкоме.

Фото: forum.onliner.by