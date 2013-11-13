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Только в 20% случае жалобы на BelToll были обоснованы

13 ноября 2013 14:33
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Новости Беларуси. Более трех с половиной тысяч претензий направили перевозчики в адрес компании-оператора системы BelToll - с августа, когда начали взимать плату за проезд по дорогам Беларуси.   В компании подчеркивают, что ни одна из претензий не остается без внимания. Подавляющее большинство из них - примерно 80% - опровергнуты. В остальных ситуациях транспортная инспекция вернула деньги.

В компании отмечают, что ежесуточно система фиксирует более шестисот нарушений. В основном они связаны с неправильной установкой бортовых устройств или тем, что водитель игнорирурует их сигналы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бурый, менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании-оператора системы BelToll:
Система работает адекватно. Есть водители, которые получают в уведомления от транспортной инспекции о том, что они являются нарушителями и им предстоит произвести оплату в увеличенном размере.
Система соответствует тем показателям, которые изначально в нее закладывались.

# Автодороги Беларуси # авто

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