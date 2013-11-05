Таксист со стажем вождения 1 месяц попал в аварию в Минске: пассажиры в больнице

Новости Беларуси. Не поделили дорогу. Два автомобиля столкнулись утром на пересечении улицы Пономаренко и проспекта Жукова.

Водители в один голос утверждали, что двигались на зеленый сигнал светофора. А пока они выясняли, кто прав, спасателям пришлось освобождать из железной ловушки пассажира одной из машин.

Всего в аварии двое пострадавших. Их доставили в больницу. Женщину - с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма средней тяжести, а молодого человека - с переломом ноги, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Оба – пассажиры такси, водитель которого за рулем всего месяц.

Кто из участников ДТП проехал на запрещающий сигнал светофора, сейчас выясняется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Фрунзенского района:

Водители в ДТП не пострадали. Однако, пострадали пассажиры такси. В ней находились женщина 67-ого года рождения и молодой человек 88-ого года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в БСМП. Предварительным разбирательством установлено, что водитель, управляющий такси, имел стаж вождения только месяц. Для перевозки пассажиров водитель должен быть не моложе 20 лет, и стаж вождения его должен составлять не менее 2 лет.