Страшная авария под Воложином: столкнулись две иномарки, после чего одна оказалась под фурой. Погибли 3 человека

Новости Беларуси. Три человека погибли и еще несколько ранены в результате страшной автомобильной аварии, которая произошла накануне в Воложинском районе.

Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» столкнулся с иномаркой, идущей в попутном направлении, после чего его вынесло на полосу встреченного движения. В тот момент по ней следовал большегруз, водитель которого не успел увернуться от удара. Все находившиеся в «Фольксвагене» погибли.

Серьезные травмы получили пассажир, ехавший в другом легковом автомобиле, и водитель фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: onliner.by