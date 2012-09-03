Прямой эфир

Страшная авария под Воложином: столкнулись две иномарки, после чего одна оказалась под фурой. Погибли 3 человека

03 сентября 2012 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три человека погибли и еще несколько ранены в результате страшной автомобильной аварии, которая произошла накануне в Воложинском районе.

Легковой автомобиль «Фольксваген Пассат» столкнулся с иномаркой, идущей в попутном направлении, после чего его вынесло на полосу встреченного движения. В тот момент по ней следовал большегруз, водитель которого не успел увернуться от удара. Все находившиеся в «Фольксвагене» погибли.

Серьезные травмы получили пассажир, ехавший в другом легковом автомобиле, и водитель фуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: onliner.by

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт # Авария фуры

Другие новости рубрики

Все новости
03 сентября 2012 06:19

Легковой автомобиль врезался в осветительную мачту на МКАД и перевернулся. Водитель госпитализирован

31 августа 2012 18:47

В пятницу на вызде из Минска в третьей полосе - две крупные аварии

31 августа 2012 15:06

Peugeot 306 протаранил трактор под Минском, водитель трактора погиб