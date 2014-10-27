Совмин Беларуси утвердил новую инструкцию «О порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства»

Совет министров утвердил новую инструкцию «О порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства». Одновременно отменено действие старой инструкции, которая использовалась в стране с 2006 года.

По прежнему решение о принудительной буксировке машину на штрафстоянку принимает только инспектор ГАИ. Однако сейчас машину можно отбуксировать не только на штрафстоянку, но и в любое другое место.

При этом согласно документу, теперь отбуксировать автомобиль без помещения на штрафстоянку могут старшие по должности сотрудники органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органа государственной охраны, органов пограничной службы, Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, Следственного комитета, таможенных органов, Транспортной инспекции, старшие по должности сотрудники, имеющие специальные звания, и лица гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз, работники Государственной инспекции охраны животного растительного мира при Президенте, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, находящиеся в транспортном средстве оперативного назначения; уполномоченный медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи либо выездной бригады, обеспечивающей забор органов и тканей человека; должностное лицо Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации или филиала «Узел специальной связи» республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта», ответственное за доставку корреспонденции; должностное лицо, ответственное за выполнение функций, возложенных на дорожно-эксплуатационные, коммунальные службы, на территории, с которой осуществляется отбуксировка транспортного средства.

Если ранее отбуксированную на охраняемую стоянку машину можно было забрать только после уплаты штрафа и расходов по буксировке и хранению, то теперь владелец транспортного средства может отказаться платить, но технику ему все равно обязаны вернуть по первому же требованию. Далее уже в дело будет вступать суд, через который свои деньги будут взыскивать как сотрудники ГАИ, наложившие штраф, так и владельцы стоянок и средств буксировки.

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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2014, 5/39608

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

17.10.2014 № 986

ИНСТРУКЦИЯ о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок:

принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку в случаях, установленных законодательными актами;

возврата транспортного средства после его принудительной отбуксировки (эвакуации);

отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку; блокировки колеса транспортного средства в случае нарушения водителем грузового

автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины правил остановки или стоянки транспортных средств;

снятия блокировки колеса транспортного средства.

Действие настоящей Инструкции не распространяется на отбуксировку транспортных средств без их помещения на охраняемую стоянку в целях выполнения задач, возложенных на орган государственной охраны и органы государственной безопасности, проводимую на основании Закона Республики Беларусь от 8 мая 2009 года «О государственной охране» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 2/1568) и Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет- портал Республики Беларусь, 18.07.2012, 2/1942).

Порядок задержания и (или) принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства на охраняемую стоянку, блокировки колеса уполномоченными должностными лицами государственного учреждения «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» (далее – Транспортная инспекция) при осуществлении ими функций в соответствии с Положением об отдельных вопросах взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 426 «Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.10.2012, 1/13774), определяется в Положении о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 340 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2013, 5/37221).

2. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения: принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства –

принудительное перемещение транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам внутренних дел либо иным организациям, определенным законодательством, а также доставление транспортного средства путем непосредственного управления им сотрудником Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее – Государственная автомобильная инспекция) на охраняемую стоянку в случаях, установленных законодательными актами;

отбуксировка транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку – принудительное перемещение с использованием средства эвакуации либо без его использования транспортного средства с места его нахождения на расстояние не далее, чем это необходимо в целях устранения препятствия, созданного стоящим транспортным средством, движению, работе транспортных средств оперативного назначения и (или) транспортных средств дорожно-эксплуатационной, коммунальной служб;

блокировка колеса транспортного средства – использование сотрудником Государственной автомобильной инспекции технических средств для блокировки колеса транспортного средства, исключающей возможность движения транспортного средства, в случаях нарушения водителем этого транспортного средства правил остановки или стоянки транспортных средств;

уполномоченное собственником (владельцем) лицо – лицо, имеющее право распоряжаться или пользоваться транспортным средством, подтверждаемое заверенной в установленном порядке доверенностью, а также иное лицо, представившее свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства.

3.Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства, а также отбуксировка его без помещения на охраняемую стоянку при наличии в этом транспортном средстве пассажира (пассажиров) запрещены.

4.Лицо, принявшее решение о принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства или отбуксировке транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку в отсутствие водителя, немедленно информирует оперативно- дежурную службу территориального органа внутренних дел по месту нахождения транспортного средства, которая незамедлительно принимает меры по информированию его собственника (владельца) о месте нахождения транспортного средства.

5.За повреждения, причиненные транспортному средству во время его принудительной отбуксировки (эвакуации), нахождения транспортного средства на охраняемой стоянке, а также во время его отбуксировки без помещения на такую стоянку, несут ответственность юридические лица, сотрудники (работники) которых осуществляли принудительную отбуксировку (эвакуацию), хранение, отбуксировку транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку.

ГЛАВА 2 ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ОТБУКСИРОВКА (ЭВАКУАЦИЯ) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ПОМЕЩЕНИЕ ЕГО НА ОХРАНЯЕМУЮ СТОЯНКУ

6.Решение о принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и помещении его на охраняемую стоянку принимают сотрудники Государственной автомобильной инспекции, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.

7.При принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства сотрудником Государственной автомобильной инспекции проводится осмотр такого транспортного средства с соблюдением требований статьи 10.13 Процессуально- исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, о чем составляется протокол. При наличии возможности производится фото- или видеосъемка транспортного средства, материалы которой приобщаются к делу об административном правонарушении, о чем делается отметка в протоколе.

8.В протоколе осмотра транспортного средства указываются:

дата и время проведения осмотра, составления протокола осмотра транспортного средства;

должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) сотрудника Государственной автомобильной инспекции, составляющего протокол;

место (адрес), с которого производится принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства;

тип и марка (модель) транспортного средства, его регистрационный знак; результаты осмотра, перечень имеющихся видимых дефектов и повреждений

транспортного средства; высказанные участниками осмотра замечания (при их наличии);

наименование организации, которой принадлежит средство эвакуации, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) лица, осуществляющего принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства;

наименование организации, которой принадлежит охраняемая стоянка, адрес охраняемой стоянки, куда будет помещено транспортное средство, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) лица, принявшего это транспортное средство на хранение.

Протокол подписывается лицами, указанными в части первой настоящего пункта. В случае изменения состояния транспортного средства в протоколе делается соответствующая отметка.

9.Протокол составляется в трех экземплярах, первый из которых остается у сотрудника Государственной автомобильной инспекции, осуществившего принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства, второй – на охраняемой стоянке, третий, предназначенный для собственника (владельца) транспортного средства, хранится на охраняемой стоянке и вручается ему либо уполномоченному им лицу при возврате транспортного средства.

10.Доступ собственника (владельца) транспортного средства или уполномоченного им лица к принудительно отбуксированному (эвакуированному) транспортному средству, находящемуся на охраняемой стоянке, производится круглосуточно в присутствии работника, осуществляющего его охрану.

11.Помещенное на охраняемую стоянку транспортное средство возвращается его собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу по их первому требованию работником, осуществляющим его охрану. Невозврат транспортного средства в связи с неисполнением постановления о наложении административного взыскания, отказом от оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства и его хранению не допускается.

12.При получении транспортного средства его собственник (владелец) или уполномоченное им лицо должны предъявить работнику, осуществляющему его охрану:

свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства;

водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории с талоном к нему (удостоверение тракториста- машиниста соответствующей категории с талоном к нему, временное разрешение на право управления механическим транспортным средством). Указанные в настоящем абзаце документы не требуются, если транспортное средство забирается с охраняемой стоянки способом, не требующим управления им.

При отсутствии хотя бы одного из документов, указанных в части первой настоящего пункта, транспортное средство не возвращается.

13.Работник, осуществляющий охрану транспортного средства, при наличии оснований полагать, что лицо, прибывшее за транспортным средством, находится в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, обязан сообщить об этом в территориальный орган внутренних дел и до прибытия сотрудников органов внутренних дел не возвращать транспортное средство.

14.Собственник (владелец) транспортного средства или уполномоченное им лицо при получении транспортного средства расписывается в протоколе осмотра транспортного средства.

При возврате транспортного средства в случае требования собственника (владельца) или уполномоченного им лица осуществляется осмотр транспортного средства, по результатам которого составляется акт. В акте отражаются основания для проведения осмотра, а также перечень имеющихся видимых дефектов и повреждений транспортного средства. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается собственником (владельцем) транспортного средства или уполномоченным им лицом и работником, осуществлявшим охрану транспортного средства.

15.Оплата работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного) транспортного средства на охраняемой стоянке осуществляется собственником (владельцем) отбуксированного (эвакуированного) транспортного средства или уполномоченным им лицом органу внутренних дел или иной организации, которому (которой) принадлежит средство эвакуации и (или) охраняемая стоянка.

В случае отказа от уплаты средств, затраченных на выполнение указанных работ (оказание услуг), они взыскиваются в судебном порядке.

ГЛАВА 3 ОТБУКСИРОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ ЕГО НА ОХРАНЯЕМУЮ СТОЯНКУ

16.Решение об отбуксировке транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку в целях устранения препятствия, созданного стоящим транспортным средством, движению, работе транспортных средств оперативного назначения и (или) транспортных средств дорожно-эксплуатационной, коммунальной служб при отсутствии иной правомерной возможности выполнения возложенных на них задач принимают:

старшие по должности сотрудники органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органа государственной охраны, органов пограничной службы, Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь, Следственного комитета, таможенных органов, Транспортной инспекции, старшие по должности сотрудники, имеющие специальные звания, и лица гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз, работники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, находящиеся в транспортном средстве оперативного назначения;

уполномоченный медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи либо выездной бригады, обеспечивающей забор органов и тканей человека;

должностное лицо Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информатизации или филиала «Узел специальной связи» республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта», ответственное за доставку корреспонденции;

должностное лицо, ответственное за выполнение функций, возложенных на дорожно-эксплуатационные, коммунальные службы, на территории, с которой осуществляется отбуксировка транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку.

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, до отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку должны принять возможные меры по информированию собственника (владельца) транспортного средства о необходимости устранения им созданного препятствия.

17.При отбуксировке транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку проводится внешний осмотр такого транспортного средства на предмет установления его видимых дефектов и повреждений в присутствии не менее двух совершеннолетних лиц, не заинтересованных в результатах осмотра. По результатам осмотра лицом, принявшим решение о такой отбуксировке, составляется акт осмотра транспортного средства по форме согласно приложению (далее – акт осмотра). При наличии возможности производится фото- или видеосъемка транспортного средства, о чем указывается в акте осмотра.

При отбуксировке транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку в связи с проведением аварийно-спасательных работ в случае непосредственной угрозы жизни людей допускается составление акта осмотра без участия совершеннолетних лиц, не заинтересованных в результатах осмотра.

18.В акте осмотра должны быть отражены время и место проведения осмотра, его результаты, а также высказанные участниками осмотра замечания, если они имеются, марка (модель) транспортного средства, его регистрационный знак, должность, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) лица, принявшего решение об отбуксировке транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку, наименование организации, средства эвакуации которой использовались для такой отбуксировки, а также место (адрес), в которое отбуксировано транспортное средство.

19.При отбуксировке транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку акт осмотра составляется в двух экземплярах, первый из которых остается у лица, принявшего решение об отбуксировке транспортного средства без помещения его на

охраняемую стоянку, второй – помещается на лобовом стекле транспортного средства в упаковке, препятствующей его порче вследствие атмосферных осадков.

Акт осмотра с материалами фото- или видеосъемки (при их осуществлении) хранится в организации, сотрудник (работник) которой принял решение об отбуксировке транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку, в течение трех лет.

20.Взимание платы с собственника (владельца) транспортного средства за отбуксировку транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку не допускается.

21.Запрещается отбуксировка транспортного средства в место, в котором в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961), запрещается остановка и стоянка транспортных средств.

ГЛАВА 4 БЛОКИРОВКА КОЛЕСА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

22.Сотрудник Государственной автомобильной инспекции в случаях, установленных законодательными актами, вправе произвести блокировку колеса транспортного средства, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

23.Блокировке подлежит переднее левое колесо транспортного средства, а при невозможности его блокировки – любое колесо транспортного средства, доступ к которому наиболее удобен.

24.О применении блокировки колеса транспортного средства немедленно информируется оперативно-дежурная служба территориального органа внутренних дел по месту совершения административного правонарушения.

В случае, если блокируется не переднее левое колесо транспортного средства, принимаются меры по информированию его собственника (владельца) о применении такой блокировки.

25.Ущерб, связанный с повреждением технического средства для блокировки колеса, а также транспортного средства при его установке, возмещается в порядке, установленном законодательством.

26.Снятие блокировки колеса транспортного средства осуществляется в присутствии собственника (владельца) транспортного средства или уполномоченного им лица по их первому требованию после предъявления документов, указанных в части первой пункта 12 настоящей Инструкции.

Приложение

к Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства

Форма

АКТ осмотра транспортного средства

__________ 20___ г. ___ ч. ______ мин.

Место (адрес) проведения осмотра __________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, принявшего

_____________________________________________________________________________

решение об отбуксировке и производящего осмотр)

в связи с необходимостью устранения препятствия, созданного стоящим транспортным средством, движению, работе транспортных средств оперативного назначения и (или) транспортных средств дорожно-эксплуатационной, коммунальной служб путем отбуксировки проведен осмотр транспортного средства _____________________________

(марка (модель),

_____________________________________________________________________________

регистрационный знак)

Осмотр проводится в присутствии следующих лиц:

1. _______________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

_____________________________________________________________________________

дата и место рождения,

_____________________________________________________________________________

адрес (место жительства)

2. _______________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

_____________________________________________________________________________

дата и место рождения,

_____________________________________________________________________________

адрес (место жительства)

Результаты осмотра _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Замечания и предложения лиц, присутствующих при осмотре (при их наличии)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

При отбуксировке использовались (не использовались) средства эвакуации

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, средства эвакуации которой использовались для отбуксировки)

Транспортное средство помещено (размещено) _______________________________

(место (адрес), в которое отбуксировано

_____________________________________________________________________________

транспортное средство)

При проведении осмотра осуществлялась (не осуществлялась) фото- или видеосъемка с использованием __________________________________________________