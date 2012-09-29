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Сотни грузовых автомобилей застряли в пробке в пунктах пропуска на границах с Литвой и Латвией

29 сентября 2012 16:46
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Новости Беларуси. Наиболее сложная ситуация на погранпереходе «Каменный Лог». Там, в очереди на выезд в Литву скопилось 550 грузовых авто. В пункте пропуска «Котловка» в режиме ожидания находятся 380 фур, а  в «Урбанах» около 400 грузовиков.

Как отметили в Госпогранкомитете Беларуси, пропускная способность пунктов на границе с Литвой составляет около тысячи автомобилей в сутки, сообщили в программе «Новости» 24 часа.  

Информация об очередях на границе каждые два часа обновляется на интерактивной карте на сайте Госпогранкомитета.

Напомним, движение в пункте пропуска «Котловка» с 28 сентября по 4 октября ограничено

Обновлено 30.09.12

Наиболее сложная ситуация сохраняется на погранпереходе «Каменный Лог». Там в очереди скопилось 800 грузовых авто.

В пункте пропуска «Котловка» - 400 фур, а  в «Урбанах» около 500 грузовиков.

Как отметили в Госпогранкомитете, пропускная способность пунктов на границе с Литвой составляет около тысячи автомобилей в сутки. Поэтому возникшая ситуация далека от критической. В Госпогранкомитете рекомендуют водителям выбирать маршруты движения с учетом этих данных.

# Государственная граница Беларуси # авто

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