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Соревнования по скоростному маневрированию на пожарных машинах прошли в Слуцке

27 сентября 2013 13:47
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Новости Беларуси. «Гонки особого назначения». В Слуцке прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных машинах. Водители аварийно-спасательных подразделений семи районов области ловко управляли большими служебными автомобилями.

Участники должны были пройти специальную трассу не только быстро, но и с минимальным количеством штрафных баллов. Условия максимально приближенные к реальным.

Победу праздновал Несвижский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# авто # МЧС Беларуси # Фотофакт

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