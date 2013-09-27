Соревнования по скоростному маневрированию на пожарных машинах прошли в Слуцке

Новости Беларуси. «Гонки особого назначения». В Слуцке прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных машинах. Водители аварийно-спасательных подразделений семи районов области ловко управляли большими служебными автомобилями.

Участники должны были пройти специальную трассу не только быстро, но и с минимальным количеством штрафных баллов. Условия максимально приближенные к реальным.

Победу праздновал Несвижский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.