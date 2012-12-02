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Снежный коллапс в России: пробки на трассе в Тверской области достигли 55 км

02 декабря 2012 16:34
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Новости России. Длина пробки на трассе М10 «Россия» в Тверской области составляет около  55 км. Для ликвидации последствий стихийного бедствия в регионе работают дополнительные наряды ДПС, спасателей, уборочной техники.

Причиной чрезвычайной ситуации на трассе послужило рекордное количество осадков, выпавших вечером 30 ноября. Как сообщают российские СМИ, в воскресенье ситуация на трассе осложнилась тем, что автомобили были вынуждены уступить дорогу снегоуборочной технике. Движение по одной из главных транспортных артерий России было парализовано, сообщение между Петербургом и Москвой остановилось.

Ранее дальнобойщики заявили, что длина пробки составляет около 200 км, и автомобили растянулись от Клина до Торжка. Слухи опроверг представитель пресс-службы Госавтоинспекции МВД России. По его информации дорога расчищена в обе стороны по одной полосе, легковой транспорт следует нормально, а вот фуры идут тяжело, со скоростью примерно 5-10 километров в час.

Ликвидировать пробку на трассе обещают к утру понедельника.

# авто # Фотофакт # Пробки

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