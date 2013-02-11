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Систему подготовки водителей в Беларуси усовершенствуют

11 февраля 2013 05:44
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Новости Беларуси. Систему подготовки водителей в Беларуси усовершенствуют. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Минтрансе. Изменения затронут многие аспекты: как техническое оснащение автошкол, так и сам процесс обучения. Так, уже в ближайшее время в учебных автомобилях может появиться GPS-навигатор. Это позволит усилить контроль за обучением вождению.

Изменится и проведение итоговых экзаменов. В частности, предлагается ограничить количество попыток сдачи вождения. Если лимит будет исчерпан, то курсанту придется пройти дополнительное обучение.

В 2012 году водительские удостоверения в Беларуси получили около 180 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Автошкола

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