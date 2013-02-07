С 10 февраля кольцевая дорога Минска будет передана в коммунальную собственность города

Новости Минска. МКАД меняет статус. Столичная кольцевая с 10 февраля будет передана в коммунальную собственность города. Она станет магистральной улицей непрерывного движения.

Это позволит пристальнее следить за состоянием дорожного полотна и вовремя проводить капитальный ремонт. Также коммунальные службы планируют внедрить систему оповещения водителей о помехах на дороге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

Жилые дома, жилые кварталы уже переходят за кольцевую дорогу. В связи с этим было принято решение, вышло постановление Совета министров, с 10 февраля 2013 года минская кольцевая автомобильная дорога переходит на балансовое содержание города.