Прямой эфир

С 10 февраля кольцевая дорога Минска будет передана в коммунальную собственность города

07 февраля 2013 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. МКАД меняет статус. Столичная кольцевая с 10 февраля будет передана в коммунальную собственность города. Она станет магистральной улицей непрерывного движения.

Это позволит пристальнее следить за состоянием дорожного полотна и вовремя проводить капитальный ремонт. Также коммунальные службы планируют внедрить систему оповещения водителей о помехах на дороге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Глинский,  генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:
Жилые дома, жилые кварталы уже переходят за кольцевую дорогу. В связи с этим было принято решение, вышло постановление Совета министров, с 10 февраля 2013 года минская кольцевая автомобильная дорога переходит на балансовое содержание города.

# Автодороги Беларуси # авто # Денис Глинский

Другие новости рубрики

Все новости
Ночью в Минске загорелся грузовик
07 февраля 2013 19:08

Ночью в Минске загорелся грузовик

На трассе Минск – Молодечно столкнулись «Форд» и «Фольксваген». Одному из пострадавших оторвало ногу
07 февраля 2013 07:35

На трассе Минск – Молодечно столкнулись «Форд» и «Фольксваген». Одному из пострадавших оторвало ногу

Пьяный водитель снегоуборочного трактора протаранил 3 легковушки
06 февраля 2013 19:10

Пьяный водитель снегоуборочного трактора протаранил 3 легковушки