В Сморгонском районе водитель Renault переехал человека, лежащего на проезжей части, и скрылся

Новости Беларуси. Около десяти часов вечера автомобиль Renault переехал юношу, который лежал по проезжей части. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГАИ Гродненской области:

Сельчанин не был обозначен светоотражающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения. А управлявший машиной молодой человек катался с пьяной компанией по району. В деревне Стрипуны на улице Школьной он не заметил тело на асфальте.



Водитель не посчитал нужным сообщить о наезде в милицию. Он развез пассажиров по домам и поставил машину в гараж. Инспекторы всю ночь искали нарушителя и обнаружили лишь под утро.

Потерпевший скончался по дороге в больницу.

Напомним, в декабре минувшего года в Сморгонском районе «Ауди» раздавил мужчину, который на спор лёг на проезжую часть. Семейная пара возвращалась домой от гостей. Пытаясь успеть на маршрутку, они пошли по дороге. В какой-то момент 45-летний мужчина предложил супруге спор.

Пресс-служба ГАИ Гродненской области:

Как позже рассказала жена потерпевшего, у них с мужем было хорошее, беззаботное, веселое настроение. Они шли по дороге, падая в сугробы. Позже возник спор. Супруг лег на проезжую часть и сказал что-то вроде того: «Не веришь, я буду лежать на дороге и со мной ничего не случится?»

К несчастью, спор мужчина проиграл, за что и поплатился жизнью.