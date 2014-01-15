Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Пакистане: 20 детей погибли, более 10 ранены, виновник ДТП сбежал

Новости Пакистана. В Пакистане в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей. Более десяти человек получили серьезные травмы. Уточняется, что их состояние критическое. Врачи не исключают, что число погибших может возрасти.

Инцидент произошел в южной пакистанской провинции Синд. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, из-за чего и произошло столкновение с автобусом.

С места аварии виновник сбежал, его разыскивает полиция. Идет расследование ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.