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Серьезная авария на МКАД. Пассажира реанимировали на месте ДТП

16 ноября 2012 17:43
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Новости Минска. Серьезная авария произошла сегодня на Минской кольцевой, там столкнулись два автомобиля марки «Фиат». После удара одна машина оказалась в крайней правой полосе, а другую отбросило на обочину, где легковушка снесла часть ограждения.

В аварии серьезно пострадал пассажир одного из авто. Его пришлось реанимировать прямо на месте происшествия. С многочисленными переломами мужчину доставили в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня приблизительно в 15.00 водитель, 32-летний мужчина, гражданин РФ, управляя автомобилем Fiat Multipla, двигался по МКАДу со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Притыцкого. На 38 километре МКАДа при перестроении не уступил дорогу и создал аварийную ситуацию для автомобилей Газель и Fiat.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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