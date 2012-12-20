С 20 декабря по 7 января ГАИ Беларуси проводит акцию по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей

Новости Беларуси. Однако наступающие праздники не дают никаких поблажек для нетрезвых за рулем. Напротив, контроль за состоянием водителей усиливается. ГАИ с 20 декабря и до 7 января проводит в Беларуси республиканскую акцию по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей. Будут организованы не только специализированные рейды, но и проведена разъяснительная работа в трудовых коллективах.

Что с начала этого года на дорогах страны по вине нетрезвых водителей произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 160 человек и более 700 получили травмы и увечья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.