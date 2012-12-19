Страшное ДТП в Колумбии. 26 человек погибли

Новости Колумбии. Жертвами страшного ДТП в Колумбии стали 26 человек. Серьезные травмы получили 15 человек, они доставлены в госпиталь. Чтобы извлечь пострадавших из перевернувшегося автобуса, спасателям пришлось вручную разрезать металл.

Причины ЧП выясняет полиция. Предварительных версий две — техническая неисправность и человеческий фактор. Известно, что на одной из автомагистралей водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, машина вылетела на обочину и несколько раз перевернулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.