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Страшное ДТП в Колумбии. 26 человек погибли

19 декабря 2012 05:34
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Новости Колумбии. Жертвами страшного ДТП в Колумбии стали 26 человек.  Серьезные травмы получили 15 человек, они доставлены в госпиталь. Чтобы извлечь пострадавших из перевернувшегося автобуса, спасателям пришлось вручную разрезать металл.

Причины ЧП выясняет полиция. Предварительных версий две — техническая неисправность и человеческий фактор. Известно, что на одной из автомагистралей водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, машина вылетела на обочину и несколько раз перевернулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Аварии в Колумбии

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