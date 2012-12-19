На проспекте газеты «Звязда» осветительный столб рухнул прямо на проезжую часть

Новости Беларуси. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Осветительная мачта чуть не задела проезжающий троллейбус. Как сообщает onliner.by, столб буквально повис на проводах над троллейбусом и несколькими автомобилями.

Причины инцидента выясняются. Как сообщает TUT.BY, в результате происшествия поврежден троллейбус, автомобили BMW и Lexus.

Дмитрий Ермолович, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

Рухнувшая мачта уличного освещения, а точнее, ее технические коммуникации (провода и пр.) повредили проезжавший по проспекту транспорт – троллейбус, BMW и Lexus. У автомобилей повреждено лакокрасочное покрытие, пострадавших нет.