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На проспекте газеты «Звязда» осветительный столб рухнул прямо на проезжую часть

19 декабря 2012 06:26
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Новости Беларуси. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Осветительная мачта чуть не задела проезжающий троллейбус. Как сообщает onliner.by, столб буквально повис на проводах над троллейбусом и несколькими автомобилями.

Причины инцидента выясняются. Как сообщает TUT.BY, в результате происшествия поврежден троллейбус, автомобили BMW и Lexus.

Дмитрий Ермолович, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска:
Рухнувшая мачта уличного освещения, а точнее, ее технические коммуникации (провода и пр.) повредили проезжавший по проспекту транспорт – троллейбус, BMW и Lexus. У автомобилей повреждено лакокрасочное покрытие, пострадавших нет.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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