В Рогачевском районе загорелся автомобиль с тремя детьми

Новости Беларуси. В деревне Юдичи Рогачевского района минувшим вечером возле дома загорелся легковой автомобиль с тремя малолетними детьми. Владелец машины оставил их одних в салоне.

Спасателей вызвали соседи, которые спустя некоторое время увидели, что авто горит.

К счастью, детей удалось спасти. Мальчики 4-х и 3-х лет не пострадали, а вот их полуторагодовалая сестра с серьезными ожогами доставлена в реанимацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Юдичей припарковал свой автомобиль у дома, снял клемму с аккумулятора, но почему-то оставил трёх малолетних детей в салоне. Спустя 10 минут машина уже горела открытым огнём.

Двое старших мальчиков сумели выбраться из салона самостоятельно. А их полуторалетняя сестрёнка оказалась в огненной западне на переднем сидении автомобиля.

Зинаида Тимошенко, очевидец происшествия:

Я видела, как пожар начался. Окно моё выходит сюда. Сначала дымок пошёл, светленький, а потом черный-черный дым повалил на мой двор.

Соседи вызвали спасателей и сами поспешили к месту пожара. К этому времени родители уже извлекли девочку из горящей машины. Прибывшая на место скорая медицинская помощь доставила ребёнка в реанимацию Рогачёвской районной больницы.

Андрей Тимошенко, и.о. заведующего реанимационным отделением Рогачёвской Центральной районной больницы:

У неё порядка 15% ожогов. Правая нога, правая рука, правая часть лица. Тяжёлое состояние. Для ребёнка даже процент ожога на год жизни много. А здесь... Хотя девочка достаточно стабильна.

Сегодня после обеда реанимобиль доставил ребёнка для дальнейшего лечения в Гомельский областной ожоговый центр. А тем временем специалистам ещё только предстоит выяснить причины произошедшего.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Пожар возник в салоне автомобиля. Что это - брошенный окурок водителем или детские шалости со спичками - ещё предстоит выяснить следствию. Ясно одно, что это яркий пример того, как дети, оставленные без присмотра, оказываются в опасности. Случиться может всё, что угодно. А виноваты будем мы, взрослые.

Кстати, соседи говорят, что трагедия в этой многодетной семье могла произойти и раньше. Всю зиму их дом отапливался электрообогревателями. Причём подключение к линии электропередач было выполнено опасным кустарным способом.