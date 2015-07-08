Минск: водитель маршрутки задержал пьяного бесправника с детьми в салоне

Новости Беларуси. Экстремальное задержание. Водитель столичной маршрутки вызвал ГАИ на шофера легкового авто. Инцидент произошел на Партизанском проспекте. Следуя по своему обычному маршруту, Юрий обратил внимание на подозрительно петляющую из полосы в полосу машину. Резкие маневры заметили и пассажиры маршрутки. Они же и поддержали намерения Юрия остановить лихача.

Юрий Сахончик, водитель:

Водитель был в состоянии, как говорят в анекдоте, не смог дойти домой, поэтому поехал. Он был очень нетрезвый, поэтому заметить его было довольно легко. Увидел, что в салоне сидят двое детей: мальчик спереди, девочка сзади. Так как скорость потока была небольшая, получилось его опередить перекрыть ему полосу движения, вышел из машины, забрал ключи, помог один из пассажиров.

Наряд милиции не заставил себя долго ждать.

В ходе проверки выяснилось, что такая езда для водителя легкового авто — норма. В июне он был уже лишен прав. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Не исключено, что правонарушителю придется проститься и с машиной. Согласно законопроекту об ужесточении наказания за пьяное вождение конфискации подлежат авто водителей, которые второй раз за год попадаются в поле зрения ГАИ в нетрезвом виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.