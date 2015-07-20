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На улицах Нестерова, Либкнехта, Куйбышева и Ленина до конца года планируют полностью заменить асфальт

20 июля 2015 17:35
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Обновки для столичных магистралей. На четырех улицах Минска и путепроводе планируют полностью заменить асфальт до конца 2015 года. Новое дорожное покрытие столичные автолюбители смогут оценить на улицах Нестерова, Карла Либкнехта, Куйбышева и Ленина. Также дорожные службы наведут марафет на транспортной развязке Шаранговича – МКАД.

На этих строительных объектах в круглосуточном режиме планируют усилить работу по вывозу мусора. А сейчас в микрорайоне Сухарево приступили к ремонту дороги на участке улицы Горецкого от Лобанка до Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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