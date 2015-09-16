Автозаправочная станция «Газпромнефть»: Мы внимательны к каждому автомобилисту!

Утро. Автозаправочная станция. Кофе. Посетители автозаправочной станции «Газпромнефть»могут позволить себе чашечку ароматного напитка в то время как сотрудники станции обслуживают их автомобиль. Помимо заправки топлива, вам предложат помыть стекла, протереть фары и номерные знаки.

Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» в Беларуси - одна из первых, кто начал проводить активность среди своих клиентов.

Автозаправочная станция «Газпромнефть» - это не только возможность заправки вашего авто, но и место, где можно сделать необходимые покупки, отдохнуть и перекусить. Выпечка местного производства, хоть-доги и гамбургеры с натуральной говядиной, картофель фри, драники и многое другое.

Впервые оказавшись на это автозаправке, автомобилисты часто становятся постоянными клиентами.