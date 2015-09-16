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Ночная погоня в Гомеле: 18-летний лихач врезался в автомобиль ГАИ

16 сентября 2015 14:56
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Новости Беларуси. Молодой водитель остановился только после того, как врезался в служебную патрульную машину. 

18-летний парень за одну ночь заработал шесть административных протоколов.

Пресс-служба управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Экипаж ГАИ начал преследование автомобиля. С помощью звуковой и световой сигнализации с экипажам ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля, но водитель, не реагируя на требования об остановке, подаваемые с помощью проблесковых маячков красного и синего цвета и сигнального устройства и неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке через громкоговорящее продолжал движение, увеличивая скорость движения, меняя направление движения со стороны в сторону, выезжая на полосу встречного движения, и не давая себя обогнать.

К преследованию нарушителя подключились еще два экипажа ДПС.

Тремя служебными автомобилями водителя заблокировали на обочине, однако, увидев сотрудников ГАИ,

он рванул с места и совершил наезд на машину ДПС.

В ГАИ отметили, что два месяца назад молодой человек уже привлекался к ответственности за «пьяное вождение». Ему выписали штраф на сумму более Br10 млн и лишили права управления на три года. 

# авто # Милицейская погоня

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