Минчанин угнал Infiniti своей подруги и попал в аварию прямо во дворе ее дома

Новости Беларуси. Мужчина приехал в микрорайон Лошица в гости к своей подруге. Несколько дней они проводили время вместе, распивая спиртное. Когда отдых подошел к концу, молодой человек незаметно взял ключи от автомобиля девушки, пока та спала, и решил покататься.

Без приключений не обошлось.

Татьяна Ковалёва, пресс-офицер Ленинского РУВД:

Он не смог даже выехать со двора, потому как при выезде повредил два припаркованных рядом авто. После чего парень вышел из машины и уехал домой на общественном транспорте. На следующий день девушка обнаружила, что ключей от ее авто дома нет и обратилась в Ленинское РУВД г. Минска. При разбирательстве выяснилось, кто причастен к пропаже ключей.

Как рассказали в РУВД, молодой человек ранее был судим за грабежи, разбои, квартирную кражу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 214 («Угон транспортного средства или маломерного водного судна») Уголовного кодекса Республики Беларусь.