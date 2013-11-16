Пьяного лихача, которого задержали в Минске стрельбой, ждет суд

Новости Беларуси. Пьяного лихача, которого задерживали в Минске с применением оружия, арестовали. Мужчину ждет суд. До вынесения решения по делу его машина находится на штрафстоянке, её могут конфисковать.

Произошло всё в конце октября. Ночью нетрезвый водитель устроил гонки с ГАИ в районе улицы Тимирязева — не реагировал на требования остановиться и даже на предупредительные выстрелы в воздух, которые пришлось сделать инспекторам. Нарушителя задержали у поселка Сёмково, когда у иномарки лопнуло колесо.

Мужчина попадался пьяным за рулём уже пять раз, два из них — в течение этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.