В Беларуси водителей могут обязать использовать зимние шины в холодный период

Новости Беларуси. Каждый из нас так или иначе является участником дорожного движения. Находимся ли мы за рулем, либо передвигаемся по пешеходным зонам. И чисто визуально траектории этих двух групп если и могут пересекаться, то исключительно в разрешенных местах - на пешеходных переходах или перекрестках. В случаях когда происходит обратное, наша с вами безопасность оказывается под угрозой. О том, кто и как обеспечивает порядок на дорогах в программе «Большой город» на СТВ, расскажет Вадим Гаркун, заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

Резонансным в обществе оказался законопроект по пьяным водителям. Как дела обстоят на практике?

Вадим Гаркун, заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома:

Да, действительно, в октябре вступили в с силу законодательные изменения в части ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. И практически по всем позициям верхняя планка санкций за данное правонарушение поднята. Что касается задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения, то на протяжении последнего года - да и тенденция такая была намечена еще в прошлом году - количество выявленных правонарушений данного вида снижается, пускай и незначительно.

Какие штрафы предусмотрены согласно новому законопроекту?

Вадим Гаркун:

На сегодняшний день штраф за управление в состоянии алкогольного опьянения составляет от 50 до 100 базовых величин, в денежном выражении это от 6,5 до 13 миллионов белорусских рублей.

В стадии разработки находится еще один документ. Он предполагает, что вскоре водителей обяжут использовать зимние шины. Ваше лично мнение - на сколько это необходимо?

Вадим Гаркун:

Мнение столичной Госавтоинспекции в этой части прогнозируемое. Конечно, мы «за» обязательное использование зимних шин в осеннее-зимний период, когда осложненные метеорологические условия и, как следствие, состояние дорожного покрытия именно требует оснащения транспортного средства для обеспечения безопасности того трафика, который сложился в столице, да и, я думаю, в других регионах. Вы должны понимать: автомобиль на летних шинах на сегодняшний день технически очень слабо приспособлен к эксплуатации в подобных условиях. На бытовом уровне понятно, что остановочный путь автомобиля с летней шиной может в разы отличаться от остановочного пути автомобиля, оборудованного зимними шинами. И когда поток является разнородным, когда одни и те же машины имеют разные остановочные пути, это еще больше усложняет и действие законопослушных водителей в плане учета поведения окружающих его водителей, и прогнозирование дорожной обстановки. Как следствие, именного разнородность потока влечет рост ДТП. Когда все в одинаковых условиях находятся, легко прогнозировать предстоящую дорожную ситуацию, легко принимать адекватные правильные решения. А что касается мирового опыта, развитые мировые государства по этому пути уже пошли. На сколько мне известно, на сегодняшний день в Германии установлена дата, с которой транспортное средство не то, что не может двигаться без оборудования зимними шинами, владелец такого транспортного средства может быть подвержен административной ответственности даже если эта машина просто стояла в этот период на уличной дорожной сети и потенциально могла быть использована в дорожном движении, но не была оборудована зимними шинами.