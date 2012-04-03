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Пробка из грузовиков на белорусско-литовской границе уменьшилась

03 апреля 2012 10:33
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Каменный Лог» пробка из грузвиков уменьшилась, выезда из Беларуси ждут около 300 фур, в «Привалке» – примерно 100.

Накануне очереди растянулись до 20 километров. Водители по трое-четверо суток ожидали пересечения границы с Литвой. В «Каменном Логе» на въезде в Беларусь из Литвы стояли 300 грузовиков, на выезде – почти в два раза больше. В очереди в основном пустые грузовики, следующие транзитом через Литву в Калининградскую область России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная граница Беларуси # авто

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