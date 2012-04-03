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В Норвегии грузовик с водителем упал с обрыва

03 апреля 2012 07:25
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Новости Норвегии. На западе Норвегии грузовик с водителем упал с обрыва. На летней резине по горному серпантину рискнул проехать водитель фуры. Вскоре машина застряла на обледеневшем перевале, и мужчина вызвал техпомощь. Однако в процессе буксировки тяжелая фура сорвалась с обрыва и потащила за собой тягач.

Водитель последнего успел покинуть кабину, а вот шофер фуры совершил несколько кульбитов, пролетев вниз около 60 метров. С переломами он доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Фотофакт

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