В Норвегии грузовик с водителем упал с обрыва

Новости Норвегии. На западе Норвегии грузовик с водителем упал с обрыва. На летней резине по горному серпантину рискнул проехать водитель фуры. Вскоре машина застряла на обледеневшем перевале, и мужчина вызвал техпомощь. Однако в процессе буксировки тяжелая фура сорвалась с обрыва и потащила за собой тягач.

Водитель последнего успел покинуть кабину, а вот шофер фуры совершил несколько кульбитов, пролетев вниз около 60 метров. С переломами он доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.