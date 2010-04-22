При совершении маневра повышенности сложности в небе столкнулись два белорусских истребителя МиГ-29

Комиссия Министерства обороны Беларуси расследует причины инцидента, произошедшего накануне вечером в воздушном пространстве нашей страны.

Вячеслав Ременчик, начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь:

21 апреля в 20.15 при выполнении полёта в условиях ограниченной видимости при совершении маневра повышенной сложности произошло соприкосновение двух самолетов МиГ-29 927-й истребительной авиабазы. В результате одна из машин получила повреждения, не позволившие продолжить полет. Пилот сумел вывести самолет в район 210-го авиационного полигона и, убедившись в отсутствии на земле населенных пунктов, катапультировался. Профессиональные действия другого пилота позволили посадить машину на базовом аэродроме. В настоящее время жизни и здоровью летчиков ничто не угрожает.

Другие подробности инцидента не сообщаются. Отметим, что это первый подобный факт в истории белорусской военной авиации.