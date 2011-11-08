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Новости по тегу #Су-25

08 ноября 2011 06:53

СУ-30МКИ, которые Россия продает индусам, по своим характеристикам значительно превосходят СУ-30, которые стоят на вооружении армии РФ

06 сентября 2011 07:26

Сегодня утром в России разбился МиГ-31. Погибли оба пилота

21 августа 2011 17:01

Мирное небо Беларуси охраняют самые современные самолеты четвертого поколения – штурмовики Су-25, истребители Су-27

24 июня 2011 08:15

Третье крушение МиГ-29 в России за три года

19 ноября 2010 15:50

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Пермском крае

Запрет на полеты истребителей МИГ-29 ввели в Беларуси
24 сентября 2010 12:57

Запрет на полеты истребителей МИГ-29 ввели в Беларуси

24 сентября 2010 12:11

Военный самолет МиГ-27 разбился в Индии

Записи разговоров диспетчера с погибшими летчиками МИГ-29 изучает следственная группа
24 сентября 2010 12:09

Записи разговоров диспетчера с погибшими летчиками МИГ-29 изучает следственная группа

Место катастрофы МИГ-29 оцеплено в радиусе нескольких километров
24 сентября 2010 08:45

Место катастрофы МИГ-29 оцеплено в радиусе нескольких километров

24 сентября 2010 06:40

Военный самолет МИГ-29 разбился в Беларуси

22 апреля 2010 20:46

По факту падения МиГ-29 на одном из военных полигонов белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело

22 апреля 2010 10:56

Белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту падения истребителя МиГ-29 на одном из военных полигонов Беларуси