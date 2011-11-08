Новости по тегу #Су-25

С 11 по 22 августа 2008 года в штате Невада проходили совместные американо-индийские учения в рамках Red Flag. В маневре участвовало несколько истребителей российского производства СУ-30МКИ, которые стоят на вооружении у индийских ВВС. Интересно, что во время перелета индийской авиагруппы через океан ее сопровождали 2 разведывательных самолета США, которые пытались засечь рабочие частоты радара. Во время учений американцы продолжили свои попытки. Чем вызван такой интерес к этой бортовой радиолокационной системе управления (РЛСУ)?
Тела пилотов уже найдены. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в Пермском крае. Самолет практически полностью сгорел, обломки разлетелись на 1,5 километра. По предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ техники.
21 августа – День Военно-воздушных сил, которым исполнилось в этом году 10 лет. Белорусская земля воспитала немало воздушных асов. Среди них и первый герой Беларуси Владимир Карват, который ценой своей жизни спас жизни сотни людей.
В четверг МиГ-29 разился в 43 километрах от Ахтубинска (Астраханская область). Погибли пилот и штурман, их тела уже обнаружены на месте катастрофы. Самолет полностью разрушен.
Самолет разбился в 60 км северо-восточнее от аэродрома «Большое Савино» в районе деревни Денисовка Чусовского района Пермского края 19 ноября в 11:06 при выполнении планового тренировочного полета.
В Беларуси введен запрет на полеты истребителей МИГ-29 до выяснения причин катастрофы.
Пилот успел катапультироваться и выжил. По предварительной информации, причиной падения стал сбой в работе двигателя. Это уже третья авиакатастрофа с начала 2010 года с МиГ-27 индийских ВВС.
Найден ли бортовой самописец разбившегося самолета МИГ-29, пока не сообщается, пишет БЕЛТА.
По факту крушения белорусского истребителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Белорусской военной прокуратуре. Причины и обстоятельства трагедии будут выяснены специальной комиссией в ходе расследования.
<P align=left>Специальная комиссия Минобороны работает на месте <A href="http://&host;/news/~news=44879">крушения военного самолета МИГ-29</A>, разбившегося накануне вечером в Брестской области.</P>
ЧП произошло накануне вечером во время планового полета. Два белорусских истребителя соприкоснулись, выполняя сложный маневр в воздухе. В результате один из самолетов разбился.
ЧП произошло накануне вечером во время планового полёта. Сейчас на месте падения машины работают военные следователи, которым предстоит выяснить истинную причину аварии.
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