Пострадавших в ДТП в Украине детей перевезли из Бреста в Минск по просьбам родителей

Новости Беларуси. Пострадавших в ДТП в Волынской области детей перевезли из Бреста в Минск. Такое решение было принято накануне по просьбам родителей минских школьников.

До этого дня в Брестской областной больнице находились трое юных пациентов. Наибольшие опасения у медиков вызывало состояние 12-летней девочки, получившей в результате аварии черепно-мозговую травму. Ее доставили в столицу на реанимобиле в сопровождении мамы. Еще два подростка прибыли в Минск вместе с врачами в карете скорой медицинской помощи. Дальнейшее лечение ребята будут проходить под наблюдением столичных специалистов.

Александр Корень, исполняющий обязанности заведующего нейрохирургическим отделением №3 ГУ «РНПЦ нейрологии и нейрохирургии»:

Девочка 12 лет доставлена с диагнозом средняя черепно-мозговая травма и требует дальнейшего стационарного лечения в условиях специализированного стационара. Мы еще проведем дополнительное обследование. Доставлены еще двое пациентов с менее тяжкими телесными повреждениями. Оба они госпитализированы в наше отделение для установления окончательного диагноза и решения вопроса, где дальше они будут лечиться и реабилитироваться.

Александр Меженный, руководитель танцевального коллектива:

Ребята, на самом деле, рады приехать домой. Не хотят, конечно же, оставаться в больнице. Но в целом настроение очень позитивное.

Авария произошла 11 июля в Волынской области Украины. Туристический автобус, который вез группу белорусских граждан в Болгарию, столкнулся с рейсовым автобусом. 8 человек погибли, среди них один белорусский ребенок, 30 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.