После гибели школьника под колесами Porshe Cayenne в каждом детсаду Минска поставят милиционера

Новости Беларуси. Обстановка на белорусских дорогах требует принятия дополнительных мер безопасности для пешеходов. Об этом сегодня заявил вице-премьер Анатолий Калинин на внеочередном заседании комиссии в правительстве. В нынешнем году в Беларуси произошло более четырех тысяч ДТП, в которых погибли свыше 800 человек. Среди них - 23 ребенка. Трагический случай произошёл совсем недавно. 13 ноября в Минске во дворе школы № 23 под колёсами машины погиб третьеклассник. Это происшествие вызвало общественный резонанс и заставило более пристально взглянуть на проблему безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сейчас мы нашли средства и возможность в каждом детском саду присутствие сотрудника ГАИ, МВД. Почему вместе с министерством образования, которое отчитывалось и в прошлый раз, ставили мы серьезно на вид, что учебные учреждения должны организовать этих стопмэнов из числа старшеклассников, младшего персонала, да и учителя. Порой в школе работает по 200-250 человек, помимо учеников, неужели нельзя раз в месяц или 3 месяца выйти на пешеходный переход и обозначить свое присутствие, внимание к деткам!

Вопрос безопасности дорожного движения в правительстве поднимали и летом. Однако до сих пор на территориях многих школ нет ограждений, турникетов и шлагбаумов.

Сергей Железняк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Было подписано распоряжение Администрацией района о закрытии всех учреждений, провести обследование всех учреждений образования, в том числе и детских дошкольных учреждений, и ограничить доступ проезда автотранспорта, в первую очередь, на территории школ. Плюс установка, где необходимо, «спящих полицейских», дополнительных дорожных знаков, постоянная работа с родителями, по возможности, чтобы детей до 5 класса родители как приводили, так и уводили.