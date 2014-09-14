Пока супруга была в роддоме, 22-летний житель Гродно пьяным катался на ее авто

Новости Беларуси. Автомобиль Mazda, принадлежащий супруге водителя, около пяти часов утра 12 сентября, на проспекте Янки Купалы в Гродно остановили инспекторы.

Содержание алкоголя в крови горе-водителя превышало норму примерно в семь раз.

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Упрашивал, умолял, клялся, договорился до того, что готов был отказаться от поездок на такси и т.д. – только бы его отпустили. В стремлении разжалобить сотрудников ГАИ даже плакал. Инспектора остались непреклонными: составили три протокола. Придется подыскать другую машину, чтобы забрать жену с новорожденной из родильного дома. Автомобиль супруги, на которой (имея ребенка от первого брака) женился повторно, доставлен на штрафную стоянку.

И, как выяснилось, это не первая пьяная поездка 22-летнего гродненца.

Несколько месяцев назад в таком же состоянии его задержали на улице Виленской областного центра. Наложенные многомиллионные штрафы он не оплатил до сих пор.

К несчастью, аварии на белорусских дорогах по вине пьяных водителей далеко не редкость.

Напомним, на неделе в Вилейском районе 27-летний водитель, который никогда не имел прав, не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в ограждение жилого дома. После чего машина опрокинулась.

В результате аварии 27-летняя девушка, которая находилась на пассажирском месте, погибла. Подробности вы узнаете из видео.