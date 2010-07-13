Подержанные автомобили в Беларуси стремительно дешевеют

В ожидании скачка цен с 1 июля, который так и не случился, рынок оказался попросту переполнен европейскими иномарками. И теперь чтобы продать машину нужно хорошо снизить цену. И в ближайшие месяцы тенденция, похоже, сохранится, ведь вопрос с ввозными пошлинами для Беларуси отодвигается, как минимум на год.

То, что первый день июля продешевил на сто процентов, Дмитрий понял, когда и сам вынужден был снизить цену на автомобиль. Он говорит, что изначально выставлял если не скромный, то довольно стандартный ценник. Но все попытки продать железного коня новому наезднику теряют подковы уже больше двух месяцев.

Дмитрий Игнатович:

На 300 долларов я понизил цену, снял до минимума, который я хотел бы получить за машину. По-моему, сейчас на рынке больше продавцов, чем покупателей.

Дмитрий Шичко, специалист по работе с клиентами автосалона:

Сейчас такое перенасыщение рынка, что просто — караул!

Вместо того, чтобы кричать «Караул!», в автосалонах не менее громко зазывают внеочередными скидками. Другого выхода фактически и нет. Ведь после того как на рынке подержанных машин предложение на всех скоростях стало обгонять спрос, затормозили продажи новых четырехколесных.

Дмитрий Шичко, специалист по работе с клиентами автосалона:

С каждым месяцем спрос все меньше и меньше. Из-за того, что понизились цены на рынке подержанных авто, нам приходится делать какие-то акции.

Сергей Михневич, председатель правления автомобильной ассоциации «БАА»:

Ввезенные в первом полугодии подержанные авто превысили спрос в нашей стране. Большой объем рассчитывали продать в РФ, в результате цены стали уменьшаться — видим снижение на 10-15%.

Многие торговцы автомобилями просто прогадали. С 1 июля ввозные пошлины на автомобили не выросли. И этот вопрос Беларуси удалось отодвинуть еще, как минимум, на год. Но те, кто надеялся на худшее, с худшим и остался. Теперь запасы подержанных иномарок продают по ценовому минимуму. Чтобы продать вообще.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Несомненно, будут падать цены, первыми будут продавать те, кто покупал эти машины на кредитные ресурсы. Получилось так, что для покупателей в течение этого года появится благоприятная возможность наконец обновить свой автопарк.

Зато у Юрия после такого падения настроение точно ушло на взлет. Ведь он как раз и выбирает себе автомобиль. И если еще пару недель назад иномарка его непритязательной мечты стоила не дешевле 7 тысяч долларов, сегодня ту же машину он уже присматривал за 6. Так что для него этот минус — однозначно большой плюс.