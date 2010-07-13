За нарушение ПДД житель Гродно был оштрафован более 200 раз

В первый раз 26-летний житель Гродно получил квитанцию на оплату штрафа ещё 8 лет назад как недисциплинированный пешеход. Дальше — больше. Парень сел за руль. Правда, удостоверения на право вождения автомобиля так и не получил.
Только в текущем году за это он был оштрафован больше 40 раз. Сумма накопилась приличная. По самым скромным подсчётам — несколько десятков миллионов рублей.
Инна Карасевич, и.о. начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
За данный вид правонарушений предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до 20 базовых величин, за повторное управление автомобилем без водительских прав штраф в размере до 50 базовых величин.
Нет работы — нет денег. Нет денег — нечем платить штраф. Именно так мотивирует свои долги молодой нарушитель-рекордсмен. Даже автомобиль, на котором он ездит, ему не принадлежит.
Псевдоводителя из Гродно взяли на особый контроль Но платить по долгам и идти в автошколу он не спешит. Сотрудники Госавтоинспекции уже отправили копии квитанций в суд для принудительного взыскания штрафов. Правда, как это сделать пока непонятно.