За нарушение ПДД житель Гродно был оштрафован более 200 раз

26-летний житель города Гродно претендует на антирекорд. За нарушения правил дорожного движения его штрафовали более 200 раз. Общая сумма санкций — несколько десятков миллионов. Правда, ни рубля лихач без водительских прав еще не уплатил.

В первый раз 26-летний житель Гродно получил квитанцию на оплату штрафа ещё 8 лет назад как недисциплинированный пешеход. Дальше — больше. Парень сел за руль. Правда, удостоверения на право вождения автомобиля так и не получил.

Только в текущем году за это он был оштрафован больше 40 раз. Сумма накопилась приличная. По самым скромным подсчётам — несколько десятков миллионов рублей.

Инна Карасевич, и.о. начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

За данный вид правонарушений предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до 20 базовых величин, за повторное управление автомобилем без водительских прав штраф в размере до 50 базовых величин.

Нет работы — нет денег. Нет денег — нечем платить штраф. Именно так мотивирует свои долги молодой нарушитель-рекордсмен. Даже автомобиль, на котором он ездит, ему не принадлежит.

Псевдоводителя из Гродно взяли на особый контроль Но платить по долгам и идти в автошколу он не спешит. Сотрудники Госавтоинспекции уже отправили копии квитанций в суд для принудительного взыскания штрафов. Правда, как это сделать пока непонятно.