Первый в Беларуси джип-спринт прошел под Заславлем

Соревнования по скорости вождения проходили два дня. В первом туре приняли участие водители-любители на легковых автомобилях. Второй тур собрал на трассе профессионалов, имеющих немалый опыт в автомобильных состязаниях.

Препятствия их не пугают. Машины оборудованы каркасом безопасности и к карусельной гонке готовы. Дискомфорт доставляет разве что жара: каждый участник профессиональной категории должен быть одет в специальный комбинезон. О кондиционерах в салонах таких «брутальных» автомобилей речи, конечно, не идет.

Дмитрий Панько, участник джип-спринта (Брест):

Машины были все штатные, но с помощью «болгарки» и мысли они превращаются вот в такие автомобили.

Джип-спринт — это не просто соревнование, а самая настоящая проверка на мастерство вождения. На короткой дистанции люди и машины выкладываются в полную силу. И победителем становится не только тот, кто увереннее водит автомобиль, но и тот, чья техника наиболее подготовлена.

А самое важное в джип-спринте — в отличие от джип-триала — это, конечно, скорость. На каждый экипаж — четыре заезда по пять кругов. Опасности для зрителей такие гонки не представляют: трасса ограждена лентами. К слову, касание ленты автомобилем карается предупреждением, а вот ее разрыв чреват дисквалификацией.

Данила Долматов, пресс-секретарь Комитета внедорожных соревнований Белорусской автомобильной федерации:

Дорога имеет сложности: это не обычный асфальт, а всяческие ухабы, подъемы. Спуски, водяные преграды — все это создает дополнительные трудности.

Иван Кузьминых, участник джип-спринта (Гродно):

Каждый раз, когда садишься в машину и выходишь на трассу — ты просто не представляешь, что тебя ждет впереди.

Поскольку соревнования по такому нелегкому спорту в нашей стране дебютные, правила пока «сыроваты». Некоторые из них устанавливаются непосредственно в процессе заезда.

Евгений Селиверстов, председатель Белорусской автомобильной внедорожной федерации:

Пробуем, как эта дисциплина должна действовать. Это — как обкатка спортивного автомобиля. Я жду, чтобы люди привыкли к этой дисциплине. Чем длиннее трасса — тем интереснее спортсмену ездить.

Первый джип-спринт собрал на одной трассе участников из Минска, Бреста, Гродно и, конечно, многочисленных зрителей. Зимнего джип-спринта пока ждать не приходится. Но следующим летом соревнования однозначно повторятся.