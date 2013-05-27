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Водителю аварии, в результате которой погибли 4 врача, предъявлено обвинение

27 мая 2013 17:18
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Новости Беларуси. Водителю резонансного ДТП, в результате которого на дороге Полоцк-Витебск погибло 4 врачей, предъявлено обвинение.

Он обвиняется в смерти двух и более лиц, в результате нарушения правил дорожного движения. Виновник взят под стражу.

Напомним,  авария произошла 23 мая в Шумилинском районе. Машину скорой помощи, которая ремонтировалась на обочине, протаранил грузовик.  Четыре женщины погибли на месте, пятая с травмами экстренно доставлена  в больницу. Сейчас её жизнь вне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Витебской области

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