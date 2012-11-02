Переворот с кульбитом в автотренажёре мог совершить любой водитель, проезжающий в районе проспекта Дзержинского

Новости Минска. Специальный тренажёр спасатели установили прямо на проезжей части 2 ноября.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Данный тренажер моделирует одну из возможных ситуаций развития дорожно-транспортного происшествия, когда автомобиль опрокидывается и несколько раз переворачивается. Здесь мы можем для себя увидеть, как развивается эта ситуация и потренироваться по извлечению пострадавших из транспортного средства.

Желающих попасть в «аварийную» ситуацию оказалось немало. Результат «полёта» не заставил себя долго ждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минска:

Водители и пассажиры, которые попробовали данный тренажер, действительно убедились, что ремень безопасности – это очень эффективное средство. От ДТП никто не застрахован.



