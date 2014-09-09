Парень одолжил у друга Ferrari, чтобы покататься с девушкой, и погиб в страшной аварии

Новости Германии. От Ferrari с откидным верхом практически ничего не осталось. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением.

Машина на полном ходу влетела в ограждение. Через несколько секунд Ferrari полыхал огнем.

Водителя выбросило из машины. Он погиб на месте происшествия. Пассажирку тоже спасти не удалось - полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Курьезное ДТП при участии дорогой иномарки произошло год назад в Минске. Автомобиль застрял в свежем бетоне. Девушка водитель, видимо, совсем устала стоять в пробке, и решила объехать поток прямо по трамвайным путям. В результате – застряла на гораздо большее время. По словам очевидцев, в этом довольно комичном происшествии никто не пострадал. Смотрите видео.