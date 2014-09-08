Прямой эфир

31-летний мотоциклист-бесправник погиб под колесами автомобиля в Борисовском районе

08 сентября 2014 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Трагедия вблизи деревни Велятичи Борисовского района произошла в субботу, 6 сентября.

Пресс-служба УГАИ МВД Беларуси:
31-летний мужчина, управляя без водительского удостоверения мотоциклом, опрокинулся на проезжей части, после чего на него был совершен наезд автомобилем.

К сожалению, аварии по вине бесправников не редкость на белорусских дорогах.

В августе трагедия произошла на пересечении улиц Каменщикова и Огоренко в Гомеле.

Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек.

С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.

# Авария в Минской области # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Автодороги Беларуси: из чего будет сделана вторая кольцевая и какое покрытие предпочитают водители
07 сентября 2014 17:08

Автодороги Беларуси: из чего будет сделана вторая кольцевая и какое покрытие предпочитают водители

Белорус спровоцировал аварию с участием 5 автомобилей на польско-белорусской границе
06 сентября 2014 16:09

Белорус спровоцировал аварию с участием 5 автомобилей на польско-белорусской границе

Под Слуцком в ДТП погиб 30-летний мужчина
05 сентября 2014 14:47

Под Слуцком в ДТП погиб 30-летний мужчина