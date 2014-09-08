31-летний мотоциклист-бесправник погиб под колесами автомобиля в Борисовском районе

Новости Беларуси. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Трагедия вблизи деревни Велятичи Борисовского района произошла в субботу, 6 сентября.
Пресс-служба УГАИ МВД Беларуси:
31-летний мужчина, управляя без водительского удостоверения мотоциклом, опрокинулся на проезжей части, после чего на него был совершен наезд автомобилем.
К сожалению, аварии по вине бесправников не редкость на белорусских дорогах.
В августе трагедия произошла на пересечении улиц Каменщикова и Огоренко в Гомеле.
Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек.
С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.