Откуда берутся неадекватные водители? Дилетанты на дороге и что об этой ситуации думают профессионалы

Новости Беларуси. Ситуация на дорогах. А вернее уровень подготовки водителей – вчерашних выпускников автошкол. А именно они по статистике, а ей нет оснований не верить, чаще всего виновники ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Так почему автошколы выпускают так много брака? И с кого в этой ситуации спрашивать?

По сети уже несколько недель гуляет вот такая запись: признание российского автоинструктора: «матерый» спец учит жизни молодого коллегу. Оказывается, главная задача автошколы не заложить знания, а поставить на счетчик, то есть выкачать больше денег.

В Байнете про такой метод обучения тоже ходят байки. Да и статистика МВД, похоже, опровергает голословность Интернет-пользователей.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

За год водители со стажем до 1 года совершили 250 ДТП, в которых погибли и пострадали люди. Водители от года до двух совершили на несколько десятков меньше ДТП. И, соответственно, чем больше стаж вождения, тем меньше водители совершают ДТП.

Спрос рождает предложение. И здесь этот механизм срабатывает. Только в Минске работает 72 автошколы. Ежедневно в ГАИ столицы больше 100 человек получают права. При том, что почти 70% курсантов не сдают с первого раза. Такие данные шокируют. Кто рулит у нас на дорогах?

Геннадий Шилец, ведущий инженер-инспектор межрайонного экзаменационного отдела ГАИ УВД Мингорисполкома:

2/3 кандидатов в водители не сдают экзамены с первого раза.

Если говорить о теоретическом и практическом экзамене, то можно сказать, что каждый пятый кандидат не сдает теоретический экзамен с первого раза и каждый второй – практический. Либо тот, кто сдает экзамен и прошел курс плохо усвоил материал, либо ему его плохо преподносили.

В программе автошколы заложено 180 часов теоретических и только 40 практических. Хватает ли этого? Здесь сформировалось в принципе одно мнение: для тех, кто честно учит, хватает. А вот по поводу вождения.

Геннадий Шилец, ведущий инженер-инспектор межрайонного экзаменационного отдела ГАИ УВД Мингорисполкома:

Нужен индивидуальный подход. Кому-то предусмотренные подготовкой 40 часов малы. В некоторых школах практикуется, что по желанию кандидата выдается учебный автомобиль для прохождения дополнительного вождения. И, естественно, результаты там очевидны.

Раньше, лет 20 назад, в автошколы приходили те, кто уже мало-мальски умел водить и у кого уже была машина. Теперь обзаводятся правами и про запас. Рожденный ездить за рулем за автобусами бегать не будет. В этом есть истина. Хоть и медведя можно научить ездить на велосипеде, однако способность к вождению немаловажна. Инструктор-профессионал уже на 3-4 занятии видит «безнадежных», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Некрашевич, начальник учебного отдела автошколы Минска:

Из 100 человек 1-2 никогда водителями не будут. Учи их неделю, год, пять лет – они всегда будут опасны на дороге.

Только вот жалко: отсеять таких можно с трудом. В конце концов зачеты в большинстве они все-таки сдают.

В Гродно теперь уже водит машину своеобразный рекордсмен. 35-летний мужчины сдал на права с 73 попытки. В Минске самый настойчивый приходил 42 раза.

Вообще, такие показатели, наверное, и есть первый намек: а, может, лучше оставаться в кресле пассажира. Еще один предупреждающий сигнал – страх.

Он рядом, плюс ее права, – только в такой комбинации Катя может провернуть ключ зажигания. Хотя получила удостоверение водителя почти два года назад. С тех пор за руль садится с опаской и никогда не ездит одна. Фобия появилась в автошколе. Там приходилось осваивать машину со сломанным ручником и «загулявшим» инструктором.

Екатерина:

Как и у многих начинающих водителей, после окончания автошколы и получения прав, я только после этого начинаю учиться водить.

Евгений:

Не дает школа уверенности. Мне кажется, надо больше давать практики. Иногда мы едем, а Катя просто не замечает знаки. В нестандартной ситуации человек сразу теряется. Хотя знает хорошо теорию.

Сдала на права Катя с первого раза. Считает, что ее «пронесло».

Мы решили провести сеанс психотерапии и адаптации по методике «Клин клином». И попросили Катю провезти нас по второстепенным дорогам столицы.

Это первый ее зимний выезд. Испытывать судьбу мы не стали. Сделав круг почета, возвращаемся на парковку.

Еще пару вопросов про авто.

Екатерина:

Не знаю, где находится воздушный фильм в машине. Масло смотреть? Я иногда смотрю, как это делает Женя, но если бы мне пришлось это делать самой, я бы, наверное, не нашла.

А между тем, раньше, чтобы получить права, водитель должен был досконально знать устройство автомобиля и уметь минимально его обслуживать. Конечно, время было другое, машин меньше, да, собственно говоря, и сервисов тоже.

Анатолий Антонович:

Если он боится дороги, тогда ему не место за рулем.

Анатолий Антонович – юбиляр – 40 лет за баранкой. В 70-х он закончил училище и стал водителем-профессионалом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итак, опытный взгляд на современные дороги.

Анатолий Антонович:

Водитель водителю рознь. Другой может ехать спокойно, а иногда едешь и видишь, что человек ведет себя агрессивно на дороге. Вот таких и нужно больше всего опасаться.

А ведь, действительно, ныне на дорогах лихорадка. Агрессией стихийно заражаются участники дорожного движения.

Кто-то крутит у виска, когда его резко обгоняют, кто-то за стеклом эмоционально повествует, кто-то сидит на хвосте и слепит в зеркало дальним светом, а кто-то не сдерживает чувств.

Возмездие. Такое сплошь и рядом. Здесь даже и не поймешь, кто прав, а кто виноват.

Игорь Некрашевич, начальник учебного отдела автошколы Минска:

Некоторые учащиеся, я сам даже удивляюсь, как они медкомиссию проходят.

Они возмущаются на дорогах. Страх. Когда нерасходятся машины, близко когда кто-то проезжает, они бросают руль, закрывают лицо руками, кричат «Мама!»

Иногда в поступках некоторых водителей логику искать не приходится. Вот автолюбитель в Москве ни с того, ни с сего протаранил 20 машин. А ведь чтобы получить опять-таки медсправку, нужно заключение психиатра и нарколога.

Олеся Говорова, врач психиатр-нарколог 24-ой Городской поликлиники спецмедосмотра Минска:

Если человек страдает наркотической зависимостью, причем в острый период, когда идет употребление наркотических средств, однозначно он не получит справку. Он должен наблюдаться. И когда будет стойкая ремиссия, он может получить водительскую справу. Тоже через заключение. По психическим заболеваниям то же самое.

Получается, что специфический диагноз в истории болезни – отнюдь не помеха получить права. Чаще всего за рулем можно встретить водителей, некогда страдающих расстройством личности.

Сейчас в Беларуси ведутся дискуссии: нужно ли проводить психологическое тестирование для будущих водителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Планируется, что после серьезного обследования комиссия должна принять решение: может или не может водитель управлять машиной. Жесткий отбор. Но у медиков на это предложение свое мнение.

Олеся Говорова, врач психиатр-нарколог 24-ой Городской поликлиники спецмедосмотра Минска:

Психологическое тестирование, с моей точки зрения, все-таки должно носить добровольный характер. Для того, чтобы человек более адаптировано чувствовал себя на дороге. Только с целью, наверное, коррекции поведения.

Игорь Некрашевич, начальник учебного отдела автошколы Минска:

Психология. Я пытался ввести такой предмет. Но не предусмотрен преподаватель. Должен быть настоящий психолог.

Виртуоз дорог и директор школы экстремального вождения Сергей Овчинников водит уже больше 30 лет. Его «лечение» страхов элементарно – терапия в естественных условиях.

К нему приходят те, кто в обычных автошколах практические знания недополучили, потому что в базовый курс это не заложено.

Курсант:

Научили, может, и неплохо, но зачастую знания, которые дают в автошколе, разнятся с тем, что на самом деле происходит.

Сергей Овчинников, руководитель школы экстремального вождения:

Невозможно сделать программу и расписать часы под всех людей, независимо от возраста, способностей, поэтому как-то более гибкий должен быть подход.

На полигон курсанты приезжают на своих автомобилях, ведь важно научится чувствовать своих «лошадей» и уметь просчитать все ситуации на шаг вперед.

Сергей Овчинников, руководитель школы экстремального вождения:

Уделяется внимание прогнозированию дорожных ситуаций, чтобы водитель не попадал в эти экстремальные ситуации за счет того, что он правильно просчитывает поведение других участников движения и не едет туда, где опасно. Может притормозить, увеличить дистанцию.

Мне не встречались люди, которые были бы необучаемыми. Есть сложнообучаемые. Нужно просто больше времени.

Очень важно сформировать у водителя правильную структуру мышления и действий.

Так откуда берутся неадекватные водители? Как видите, лазеек много. Ведь нынче водительское удостоверение сродни паспорту – этакое свидетельство зрелости. Получают все подряд, авось пригодится. Потому, когда наступает момент и автомобиль перестает быть роскошью, средство передвижения в руках неопытного любителя порой становится машиной смерти.