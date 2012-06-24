Очереди на границе. На белорусско-литовской границе очереди постепенно уменьшаются

Новости Беларуси.

Очереди на белорусско-литовской границе постепенно уменьшаются. Здесь скопилось около тысячи автомобилей. Самые проблемные участки – пункты пропуска «Котловка» (там собралась очередь почти из 300 грузовиков), «Каменный Лог», где в режиме ожидания находятся около 400 фур. А также примерно две сотни большегрузов томятся в очереди в «Привалке».

Застряли в пробке и грузовики в пункте пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе.

Придется подождать и при пересечении польской границы. В пункте пропуска «Берестовица» стоит около 200 фур.

А вот в Украину можно попасть без очереди.

Очереди на границе: на границе с Литвой скопилось 1,5 тысячи фур, с Латвией – около 330, с Польшей – около 100

Почти полторы тысячи автомобилей скопилось на белорусско-литовской границе. Самые проблемные участки – пункты пропуска «Котловка» (там собралась очередь из 300 грузовиков) и «Каменный Лог», где в режиме ожидания находятся более 500 фур.

Застряли в пробке и грузовики в пункте пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе (около 330 автомобилей). А также примерно 100 большегрузов томятся в очереди в «Брузгах» на белорусско-польской границе.

О причинах таких больших пробок пока не сообщается.

Накануне литовские пограничники проводили так называемую итальянскую забастовку. Они принципиально медленно выполняли свои обязанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.