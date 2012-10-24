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Огнем повреждены 6 стоявших рядом BMW в поселке Лебяжий

24 октября 2012 08:30
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Новости Беларуси. В Минске устанавливают материальный ущерб и виновника пожара в поселке Лебяжий. Около двух ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании в бытовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бытовка 8 на 3 метра, принадлежащая одному из ООО, горела открытым пламенем. Огонь был такой силы, что пламя затронуло шесть автомобилей BMW, которые находились на соседней территории. У машин расплавилось лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы.

Виталий Дембовский, помощник начальника городского управления МЧС:
Судя по всему, на территории производственного кооператива проводился ремонт автомобилей BMW.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (оставленная без присмотра печь незаводского изготовления). Кто компенсирует ущерб владельцам автомобилей, пока не известно.

# Пожар # авто # Фотофакт

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