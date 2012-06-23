Туристический автобус из Чехии попал в жуткую аварию в Хорватии. 8 человек погибли, более 40 ранены

Новости Хорватии. В Хорватии в ДТП попал туристический автобус из Чехии. По последним данным, погибли 8 человек. В том числе 6-летний ребенок. Более 40 получили ранения.

Всего на момент аварии в салоне автобуса находился 51 человек. Трагедия произошла рано утром на автостраде в 200 километрах от Загреба.

По сообщения хорватской службы спасения, автобус задел металлическое ограждение трассы, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся.

На месте аварии работают специалисты. Однако причины ДПТ пока неизвестны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.